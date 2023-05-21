屏風避難山屋。（羅亦晽攝）

屏風山海拔約3250公尺，是台灣百岳「九嶂」之一，與羊頭山、畢祿山跟白姑大山等3座登山口位在中橫公路沿線上的百岳被歸類為「中橫四辣」。（羅亦晽攝）

一行來自台北的5人登山隊昨攀登屏風山，預計今天下山，未料24歲蔡姓女山友今天凌晨夜宿海拔約2000公尺的避難山屋時，突感到呼吸困難身體不適，疑似高山症，所幸躺進山屋裡的加壓艙（PAC）後狀況改善，今早經直升機吊掛下山後，已送醫治療。

5人登山隊伍預計利用2天時間攀登屏風山，昨入山後住在屏風避難山屋，蔡女今天凌晨卻突然感到心跳加快、胸悶、心悸、嘔吐，甚至呼吸時胸口就會疼痛，感覺氣吸進不去體內，需以跪趴姿勢才能讓身體比較舒緩，同行的房姓友人見狀，趕緊通報求援。

花蓮縣消防局在今天凌晨0時16分許，接獲南投消防局轉報後，隨即集結人力挺赴救援，同時聯繫登山口附近的合歡派出所先行攜帶氧氣瓶夜攻進入，並詢問太管處確認山屋內有加壓艙後，提供操作影片連結協助該隊伍使用，接著再與消防局醫療指導醫師徐子恆進行線上診斷且確認為高山症，立即請隊伍協助蔡女躺進加壓艙待援。

合歡所副所長阮漢魁攜帶9瓶氧氣隨身瓶、數張鋁箔保溫毯從登山口進入，因夜晚視線不佳，腳程較慢，今晨4時許陸續抵達山屋後，發現蔡女意識清楚，血氧96％，頭痛、胸悶等症狀已好轉，但因身體狀況仍算小恙，依然躺在加壓艙中，救難隊員在上午7時許抵達後，協請空勤總隊出動直昇機，並在上午9時許以吊掛方式將患者載送下山送醫治療，幸無生命危險。

屏風山海拔約3250公尺，山形遠看像面屏障似的矗立在合歡群峰旁，是台灣百岳「九嶂」之一，並與其他羊頭山、畢祿山跟白姑大山等3座登山口位在中橫公路沿線上的百岳被歸類為「中橫四辣」，而屏風山因沿途危險路段多，且從登山口進入後，需一路陡下到山屋，接著再一路陡上到山頂，在四辣中的屬大辣等級。

由於屏風山舊登山口先前山難事故頻傳，太管處近年已開闢新登山口，位在中橫公路大禹嶺里程標記111.2K處，且2022年又在松針營地上新建啟用避難山屋，辣度因此降低許多，不過仍需有一定體能才能完登。