中美洲國家薩爾瓦多一座足球場20日晚間發生嚴重踩踏事件，目前已知釀成9人死亡，現場畫面顯示，大批穿著白色上衣的人面部朝下趴地，還有許多人試圖從中間穿過，畫面驚險。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多（San Salvador）庫斯卡特蘭體育場（Cuscatlán Stadium）昨（20）日晚間爆發嚴重推擠、踩踏意外，薩國警方表示，球迷在進場觀看足球賽時爆發踩踏意外，目前已知至少釀成9人死亡、多人受傷。

（持續更新）

MLB》洋基認賠3000萬美元 宣布釋出外野手希克斯
MLB》法官鐵支「4支4」敲致勝分 洋基加班擒紅人
NBA》七六人、籃網白費心機 美媒認「火箭或成最大贏家」
#薩爾瓦多 #足球場 #踩踏 #穿著 #9死