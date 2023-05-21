中美洲國家薩爾瓦多一座足球場20日晚間發生嚴重踩踏事件，目前已知釀成9人死亡，現場畫面顯示，大批穿著白色上衣的人面部朝下趴地，還有許多人試圖從中間穿過，畫面驚險。

🔴 #AHORA | Tragedia en El Salvador por una estampida humana en un estadio de fútbol. Hay 9 muertes confirmadas y se temen varias mas. Uno de los portones de acceso cedió ante la presión de la gente.



⚠️ Imágenes sensibles.pic.twitter.com/71c6ra51GG — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 21, 2023

#BREAKING: Stampede at the Estadio Cuscatlán soccer stadium in San Salvador, El Salvador, has left at least nine dead, several others wounded, according to police. #BreakingNews pic.twitter.com/QuZ9RAPzWC — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) May 21, 2023

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多（San Salvador）庫斯卡特蘭體育場（Cuscatlán Stadium）昨（20）日晚間爆發嚴重推擠、踩踏意外，薩國警方表示，球迷在進場觀看足球賽時爆發踩踏意外，目前已知至少釀成9人死亡、多人受傷。

（持續更新）