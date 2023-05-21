中美洲國家薩爾瓦多一座足球場20日晚間發生嚴重踩踏事件，目前已知釀成9人死亡，現場畫面顯示，大批穿著白色上衣的人面部朝下趴地，還有許多人試圖從中間穿過，畫面驚險。
綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多（San Salvador）庫斯卡特蘭體育場（Cuscatlán Stadium）昨（20）日晚間爆發嚴重推擠、踩踏意外，薩國警方表示，球迷在進場觀看足球賽時爆發踩踏意外，目前已知至少釀成9人死亡、多人受傷。
（持續更新）
中美洲國家薩爾瓦多一座足球場20日晚間發生嚴重踩踏事件，目前已知釀成9人死亡，現場畫面顯示，大批穿著白色上衣的人面部朝下趴地，還有許多人試圖從中間穿過，畫面驚險。
綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多（San Salvador）庫斯卡特蘭體育場（Cuscatlán Stadium）昨（20）日晚間爆發嚴重推擠、踩踏意外，薩國警方表示，球迷在進場觀看足球賽時爆發踩踏意外，目前已知至少釀成9人死亡、多人受傷。
（持續更新）
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。