近期有民調指出，若2024總統大選為藍、白、綠三腳督，獲國民黨徵召的新北市長侯友宜支持度為第一。然而，前國民黨立委蔡正元從這份民調發現，侯友宜與年輕人的溝通能力輸給了民眾黨總統候選人柯文哲，因為國民黨並沒有製造出讓年輕人反感的議題，但侯在年輕人的支持度卻遠遠落後了柯。

根據《TVBS》18日所公布的民調顯示，侯友宜、民進黨總統候選人賴清德以及柯文哲的支持度分別為30%、27%、23%；其中在20至29歲選民中，柯的支持度高達43%，侯、賴的支持度則分別為26%、22%；在30至39歲的選民中，柯的支持度36％同樣是最高，領先賴的28%與侯的19%。

蔡正元昨（20）日在政論節目《中天辣晚報》表示，目前柯文哲的支持度穩定維持在20%，只要再增加，侯友宜就有可能落選，所以國民黨不能不把他當一回事。

蔡正元接著說，柯文哲在年輕選民中占有很大優勢，其中在20至29歲選民中，他的支持度更超過4成，侯友宜與賴清德的支持度則相差不遠，但由於國民黨並沒有製造出如兵役等會讓年輕人反感的議題，會有這樣的結果，說明侯與國民黨在跟年輕人的溝通能力上，輸給了柯。

蔡正元坦言，柯文哲的說話風格幽默有趣，又能抓到重點，因此他建議，侯友宜需要加強在應答方面的能力。