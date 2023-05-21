中美高層近期出現互動，美國也傳有意在未來數月內安排高層官員訪問北京。美國中國問題專家沈大偉（David Shambaugh）近日撰文指出，中美之間的雙邊對話已經重啟，而雙方極可能討論「路線圖」，以重新實現政府間高層互動的制度化。

沈大偉是喬治華盛頓大學（George Washington University）艾略特國際事務學院（Elliott School of International Affairs）席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）政治學與國際關係學教授。

「中美聚焦」（China-US Focus）網站19日刊登他所撰文章〈中美重新接觸後能走多遠？〉，沈大偉表示，最近三個星期，中美兩國政府高級官員沒有任何聯繫，但在10日和11日，白宮國安顧問蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在奧地利維也納進行為期兩天的閉門磋商。此次會談沒有事先對外宣佈，讓外界觀察人士感到意外，但它原本早該舉行，所以受到歡迎。

沈大偉指出，今年2月，因為偵查氣球事件，美國國務卿布林肯取消了計劃已久的對華訪問，隨後三個多月裡，中國政府暫停了與美方的所有往來（儘管沒有對外宣布）；北京冷落華盛頓的另一原因，還包括蔡英文總統4月過境美國。直到5月8日，美國駐華大使伯恩斯才終於與中國外交部長秦剛會面。

沈大偉認為，無論是蘇利文與王毅會談，還是伯恩斯與秦剛的會面，都強調「穩定」關係和「擴大高層溝通」的必要性。因此，這兩個大國之間的雙邊對話已經重啟。他說，這是非常好的消息，因為直接對話一直是最好的，尤其是在雙邊關係如此緊張，並且危險的意外事件或者危機可能爆發的時候。

但問題在於，對話後將何去何從？沈大偉判斷，中美雙方極有可能討論（並可能制定出）「路線圖」，以便各自採取連續的對等步驟，以此穩定關係，重新實現政府間高層互動的制度化。

沈大偉總結稱，雙方的問題和壓力都根深蒂固，而且真實存在。克服障礙並不容易。但見面和交談是一個開端，也是最好的出路。