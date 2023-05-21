台北市成功高中每年都會邀請陶藝家駐校創作，今年邀請匈牙利籍陶藝家Agnes Husz駐校，以校慶主題「成功蝴蝶結」為主題創作，5月致贈校方「彩虹蝴蝶」及「圓」2件作品。在校園創作1個月，Agnes Husz感受到台灣人正向、喜愛生活的態度，相信這次經驗，會成為她日後創作的養分。

具有螺旋紋理的長條陶片是Agnes Husz作品特色，她擅長透過反覆翻、拋動作讓陶土越來越長，也因表面受力不均產生紋路，撞擊力道越大，紋路會更加密集與明顯，最後燒製陶土，讓其產生不同顏色。

她笑說，做陶土就像製麵，只是每燒製一次至少花費14小時，期間必須在旁觀察火勢，加玻璃、導入空氣控制溫度，雖然歷時很久，也相當辛苦，但就是很喜歡創作陶土。

Agnes Husz與日本籍丈夫結婚，由於長年居住在日本，不少作品展現日本文化特色，像是螺旋狀陶製清酒杯、茶道用茶具等，也會與日本插花家合作，製作陶製插花容器。

今年則受到陶藝家、成功高中教師黃玉英邀請來台駐校創作1個月，Agnes Husz說，她在日本聽聞不少台灣陶藝家，早已對台灣產生好奇心，當初接到駐校邀請，就想著要把握機會來台，完全不擔心身在異國會有任何不適應。

雖然製陶設備由校方提供，但Agnes Husz仍攜帶瑞士水果刀、竹片等個人慣用工具用於切、塑陶土，尤其竹片是她自行削竹製成，即使壞掉卻捨不得丟，而是修復好再繼續使用。

駐校創作對Agnes Husz而言，是相當特別的經驗。她解釋，邀請藝術家駐校創作其實在大學更為常見，但每次邀請數位藝術家輪番介紹創作，學生能聽、看到的便較為淺顯，這次1人在高中創作，學生更能與藝術家深入互動。

Agnes Husz說，不只學生看得到她，她也觀察他們一整天上、下課活動，不只能感受到校園氛圍，彼此關係還變得更加緊密，相信這次來台駐校創作的經驗，會像日本一樣，變成她日後創作的養分之一。

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