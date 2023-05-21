日本每日新聞報導，岸田就兩個月三度舉行日韓領袖會談說，「這如實展現出在我們的領導下，日韓關係已有所進展」，強調過去因「前徵用工」（二戰時期日本企業強徵韓國勞工）等問題陷入冰點的日韓關係，目前已然重回正常軌道。

岸田也提到兩人稍早先赴廣島和平紀念公園參拜韓國原爆犧牲者慰靈碑說，「對兩國關係也好、在祈求世界和平方面也好，都是非常重要的事」。

尹錫悅則說，在追悼韓國原爆受害者同時，岸田為和平未來所做準備的具勇氣行動應被記得。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120521