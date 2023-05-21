新竹市519降下強降雨，新竹市文化局圖書館南寮分館自修室也嚴重積淹水，庫房內暫存大量老舊、破損圖書也慘遭泡水。對此，文化局表示，由於南寮分館地勢低窪，雨水淹進地下室，庫房內泡水的大量老舊、破損圖書，其中本來就待報廢的部分，將清點後將依程序報廢。

本月19日受到鋒面影響，新竹市降下豪雨，最大時雨量高達106毫米，累積雨量更高達233毫米，導致多處道路、地下道嚴重淹水。受到大雨影響，部分圖書館分館也難以倖免，當天新竹市圖書館香山、鹽水分館上午休館、南寮分館休館一日，持續排除淹水問題。

其中圖書館南寮分館，有不少老舊圖書慘遭泡水，文化局指出，由於南寮分館地勢低窪，雨水淹入地下一樓自修室，桌椅受潮。此外，庫房暫存近年破損、老舊等待報廢書籍也有部分受波及，幸好圖書館一、二樓開架閱覽區圖書及設備則未受影響。

文化局指出，南寮分館目前除了自修室繼續消毒清整，其餘空間都已正常開放。至於受波及但本來就待報廢書籍，近日會清點、清運，依書籍正常報廢程序規定處理。文化局也說，未來對於擬報廢的老舊、破損書籍，研議舉辦二手書市集，免費讓民眾挑選，讓這些待報廢的老舊書籍能獲有緣人珍藏。

新竹市公共圖書館藏書量包含電子書約有172萬冊，並設有香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館、青少年館及龍山分館等7座圖書館分館。

其中，成立於2004年的南寮分館坐落於恬靜綠意盎然的社區遊憩公園內，為地下1層地上2層樓建築，1樓為讀者自修室，2樓與南寮聯里辦公處共用，南寮圖書館閱覽室畫分成人書庫區、閱覽席、期刊區、電腦網路區、兒童閱覽區等，是座小而美的優質圖書館。