藍白綠2024總統參選人就定位，彼此抨擊的炮火也愈來愈猛烈。民進黨總統參選人賴清德日前指稱，民主自由不是國民黨的DNA，遭國民黨侯友宜昨晚反擊表示，2300萬人口現在都是民主自由的DNA。民進黨今天反嗆侯友宜，台灣現今的民主自由是台灣人犧牲奉獻、千辛萬苦爭取而來，並非國民黨或侯友宜給予。

針對侯友宜昨晚直播節目的言論，民進黨發言人卓冠廷表示，侯友宜稱2300萬人口現在都是民主自由的DNA，但重點是就如賴主席強調的民主自由不是國民黨的DNA，台灣現今的民主自由是台灣人犧牲奉獻、千辛萬苦爭取而來，並非國民黨或侯友宜給予。侯聲稱是依法行政，但對鄭南榕及其遺屬卻從來沒有表達一絲歉意。

對於侯友宜引用日韓關係類比兩岸，炮轟民進黨分裂台灣，卓冠廷批評這根本是「竹篙湊菜刀」。侯友宜拿台灣的前途開玩笑，才是實際分裂台灣。民進黨執政以來，在兩岸關係上從來沒有改變希望和平的立場，也不放棄任何和平的機會，唯一的重點，就是要秉持「對等」、「尊嚴」的原則進行，而非預設立場。

卓冠廷表示，侯友宜談到日本、韓國秉棄歷史的成見互相合作，但追根究柢，日本、韓國沒有併吞彼此的野心，這樣的合作也是為了對抗中國的威權主義擴張，侯是用錯誤類比來混淆視聽，誤導國人。

他指控國民黨在這段時間裡，不斷的販賣戰爭恐懼，卻又把民進黨的備戰說成是挑釁，不僅讓所有台灣人民無法接受，更是對堅守崗位、守護家園的國軍弟兄姊妹的傷害，破壞團結士氣。

卓冠廷強調，台灣位處民主防線的最前緣，民進黨政府除了強化台灣的自我防禦，也持續加深和理念相同的民主國家合作，堅守我們民主自由的生活方式，受到國際的肯定，在面對中國的文攻武嚇，我們理當更加團結，展現我們守護家園的決心。