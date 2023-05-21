Levi’s 501牛仔褲迎150歲，打造熱鬧的派對場面。（Levi’s提供）

Levi’s原創501是品牌經典丹寧褲，501從1873年開始，至今已連載了150年的丹寧傳奇，Levi’s自今年年初，便推出了一系列的慶祝活動，而在今年5月，亦是Levi’s 501誕生的月份，Levi’s Taiwan舉辦150年周年派對樂園攜手Mr. 501全方位男星陳柏霖，一同慶祝這偉大的150周年生日，現場更釋出最新由Mr. 501拍攝的春夏形象廣告，期待更多新朋友們能夠一同走進501的世界。

延續年初的週年活動 The Greatest Story Ever Worn，一進場便能看到時光列車，共有四個不同時光體驗區，帶領你穿越至不同時代，並感受當時人們對於501丹寧褲的堅持及狂熱，四個區域也代表了501蘊含的精神以及在歷史上所代表的意象：自由、熱情、細節和堅定。

501的150周年生日派對尾聲揭曉的神秘嘉賓Mr. 501，全方位男星陳柏霖驚喜現身，身為知名男明星，跨足影視音樂的陳柏霖，卻從不停下腳步，近年來持續探索藝文策展、品牌服飾等；活動上首度釋出Mr. 501拍攝的最新春夏廣告片，廣告片畫面迷幻抽象但卻有著清新色調的衝突美感，呈現出501不為人知的一面。

在提起與501相識的故事。Mr. 501陳柏霖說：「501是我認識丹寧褲的起始點，這部分相信有很多人都跟我一樣。我在國中時期擁有了人生第一條501丹寧褲，那時候看到排釦，就覺得很特別，也蠻高興現在的501依然保存著和我記憶中相同的五金排釦；而雙馬皮標是我認為最具標誌的細節，尤其上面寫著MAY20 1873，代表著這世上所有丹寧褲的起點，我想即使再過150年，雙馬皮標依舊會是501最重要的細節之一。」

此次受邀擔任Mr. 501的柏霖也分享了他心中的501：「501是一個經典且永恆的存在，更是生活中的一部分，不需要刻意裝扮也可以穿得很好看，隨心所欲的搭配就對了。近年來，我發現了不少Levi’s有別於既有藍色丹寧印象的新潮單品，不管是外顯的花紋、面料或是比較低調的特殊細節，還有今年150周年的限定款式，都讓我再次看到501的無限可能；雖然說穿501不需要穿搭靈感也可以很有型，但新穎的設計，著實增添了不少我在日常衣著的搭配性。」