「補教天后」陳子璇在去年西洋情人節和補教名師高國華離婚，恢復單身後，她把重心放在大陸的補教事業，而昨（20日）適逢520諧音「我愛你」的日子，陳子璇也睽違半年終於曬自拍，她開心曬出光明乳鴿、小龍蝦等美食，不過有閨蜜就留言揪她「手上有亮點！」還釣出陳子璇佩服回應。

陳子璇睽違近半年終於更新近況，她曬出絕美自拍和光明乳鴿、小龍蝦等美食照，透露在深圳幾乎每次聚餐都會吃光明乳鴿、小龍蝦，「尤其小龍蝦到處都有，我發現吃小龍蝦的樂趣在於，吃飯絕不會無聊，因為手會一直剝殻、沒停過的，所以和朋友聚餐很解壓，就像嗑瓜子一樣，一個接一個 哈哈」，昨天適逢520諧音「我愛你」，陳子璇也應景寫：「#祝大家520開心」。

保養有術的陳子璇頂著招牌長髮，她肌膚白皙、五官凍齡，沒有讓歲月留下太多痕跡，網友也紛紛留言：「老師好美」、「520終於看到po文了好棒棒，最美子璇老師」、「好久不見52099美女老師」、「水噹噹」、「這麼多年了居然都沒變，厲害了我的美魔女～」。

同時，有閨密就留言揪她「手上有亮點！」、「在美美的手腕上，繞呀繞呀繞」，還釣出陳子璇佩服回應「哈哈哈～不愧是我的閨密知己，火眼金睛，嘖嘖嘖」。