7-11「OPEN iECO循環杯服務」讓上班族能夠輕鬆借杯使用。（7-11提供）

全家跨界打造環杯大聯盟並設計易懂的循環杯借還指引，讓民眾借還杯更上手，限時還有咖啡半價優惠。（全家提供）

「萊爾富惜福食堂」提供指定商品到期前6小時享7折優惠，間接降低報廢率。（萊爾富提供）

OKmart「OKCOOK」不只可享受自煮樂趣，也降低關東煮報廢率達9成。（OKmart提供）

便利商店據點多加上方便採買優勢，平均每人到店次數約137次，看好大眾環保意識抬頭，加上6月世界環境日近在眼前，業者也各自秀出環保妙招，舉凡助力民眾便利回收、使用循環杯等，從日常消費的小動作中輕鬆落實環保，

7-11攜手統奕包裝於2022年7月運用智慧科技自建「高效智慧回收機」，至今累計回收寶特瓶與廢乾電池數量合計已逾2百萬個，兌換5個寶特瓶或5顆電池可獲1元購物抵用金或1點OPEN POINT點數，且24小時於門市提供服務，解決上班族時效痛點；另目前已破500間門市提供「OPEN iECO循環杯服務」，其中以辦公商圈租借率最高，已有逾萬人輕鬆響應環保。

全家跨界打造循環杯大聯盟，本身就是聯盟中通路據點最多的成員，現有440間店舖提供循環杯免費借用服務，為鼓勵更多消費者養成使用習慣、減少一次性紙杯使用，即起至6月底，借用循環杯享大杯特濃拿鐵半價優惠。

萊爾富2021年推減少剩食的「萊爾富惜福食堂」活動，正餐或麵包等到期前6小時享7折，讓門市鮮食報廢損失平均降低約5％，也帶動鮮食銷量約10％成長。

OKmart繼2012年起，全台門市推動OKmart 午後6折惜食光，2018年新型態鮮食販售「OKCOOK」自煮系列，有效降低關東煮報廢率達9成，訴求食材使用不浪費也提升鮮食保鮮度。