Levi's復古寬鬆繭型丹寧褲，4590元。（Levi's提供）

Levi's老媽丹寧短褲，2990元。（Levi's提供）

牛仔褲是不少人衣櫃必備的穿搭品項，不過因製程包括水洗工藝，每買一件牛仔褲就等同浪費了打開水龍頭21個小時的水量，聯合國也指紡織業是全球第2大水污染源，品牌業者推動時裝業永續性，紛推省水環保牛仔褲，降低對環境的衝擊。

2023春夏Levi’s WellThread極致環境友善膠囊系列，標榜製造設施均可將水資源回收再利用，印花運用BioBlack TX製成，此為一種由回收木材所製成的植物性碳黑染料，更加友善環境，系列中的女裝單品包含以80年代Mom Jeans風格為靈感的丹寧短褲；男款單品囊括復古寬鬆繭型丹寧褲等，外型好看的同時也追求永續利用。

EDWIN推出的涼感丹寧「冰河玉迦績褲」，利用台灣獨自開發的「冰河玉纖維」，搭針織牛仔的特殊蜂巢式織布技術，具備輕薄、透氣、高彈力等機能，另水洗工程末端採奈米噴霧技術，提升牛仔褲洗後的舒適度並降低30％工業水，單件可省20公斤水量，高溫天氣穿上不怕悶熱，也能間接響應環保，31日前品牌誕生慶期間，全品項任2件8折活動，滿5030元再送露營防水萬用折疊袋。