高雄19歲無照的黃姓男子載著蔡姓男子19日將車子違停在紅線上，黃男見警方前來攔查，馬上將手中K盤往後丟，沒想到豬隊友蔡男在與警察溝通時，嘴裡濃濃的K味不停散出，讓警都「聞」不下去表示「你身上K味超重耶，一跟我講話就聞到！」隨後警方在車內發現2包三級毒品卡西酮，當場將2人帶回派出所，告發無照駕駛及紅線違停交通違規，詢後再依違反毒品危害防制條例送辦。

黃男與蔡男將車子違停在轉角紅線處，被巡邏員警鳴笛攔查，沒想到黃男一看到警方上前，馬上將手裡的K盤往後丟，但員警可不是省油的燈，從擋風玻璃看到後，直接上前盤查車子後座，果不其然找到K盤，讓黃男當場啞口無言。

而蔡男也沒有逃過一劫，當他在跟警方溝通時，濃濃的K味從嘴裡不斷冒出，讓警方都表示「你身上有味道你知道嗎？你跟我講話我就聞到了」，這時蔡男孩裝傻回說「真的喔？」讓警方相當傻眼的回答「阿不然咧？東西呢？」

隨後警方在車內發現2包三級毒品卡西酮，當場將2人帶回派出所，告發無照駕駛及紅線違停交通違規，詢後再依違反毒品危害防制條例送辦。

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