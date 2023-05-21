近期有許多事件與兩岸爭議脫不了關係，包括美國電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克又爆出爭議言論，稱中國必然會奪取台灣，還有體育選手在頒獎時高舉五星旗引發討論，另外台灣基因業者為省成本，委託中國廠商辦理，遭質疑基因恐會外洩疑慮。對此行政院副院長鄭文燦今天一一回應相關問題。

馬斯克日前受訪時稱「奪取台灣是中國的既定政策且不可避免」，對此行政院副院長鄭文燦表示，跟中國除了做生意之外還有其他價值，但我們必須要堅持自由、民主、人權，如果用經濟脅迫就可以讓大家放棄價值，世界會變得很不一樣。

鄭文燦指出，中國現在就是要用市場壓迫其他國家就範，過去歐洲汽車工業也犯了同樣的錯誤，馬斯克也是高估了中國市場的潛力，不過馬斯克也承認特斯拉跟iPhone都是使用台灣製的晶片，直呼「台灣的半導體產業不該落到中國手中！」。

不僅如此，台籍選手李東憲先前參加南韓亞太壯年運動會跆拳道賽事，奪下銅牌後竟然在頒獎時拿出五星旗，引爆爭議，輿論紛紛質疑有損我國國際形象，讓國際賽事淪為統戰宣傳。鄭文燦回應，李東憲沒有經過台協或是體育署的遴選報名參賽，他住在中國也參加共產黨並發展組織，為此將會按照相關法令處理。

此外另有台灣基因檢測業者為了節省成本，委託中國廠商辦理，讓台灣基因資訊有外洩中國的疑慮。鄭文燦表示，基因也屬個資的一種，要防範台版華大基因的出現，基因的定序不應該委由中國公司進行，在搜集、保存跟使用上必須符合規範，目前個資法對於個資有涉及國家安全可以制定規範，這部分已有很多專家學者提出建議，基因資料庫的規範必須要更嚴謹，才能保護台灣基因資料庫不被濫用。

鄭文燦說，中國華大基因搜集全球的基因資料庫已構成另種生物安全的威脅，各國政府也正採取相關對策中，台灣在這方面的討論也希望能夠達成基因保護的目標。