2024台灣總統大選，藍白綠候選人就定位，台灣民意基金會董事長游盈隆今天歸納賴侯柯三人的五項共同特質表示，517之後，才三天，這三人就已經砲火四射，強烈暗示這可能是一場非常激烈且精彩的選戰。或許只有公元兩千年那一場世紀性總統大選可比擬，甚至有過之無不及。

游盈隆指出，三個主要政黨候選人：賴清德、侯友宜、柯文哲。517之後，才三天，就已經砲火四射，相互吐劍光，煙硝味瀰漫，張力十足，強烈暗示這可能是一場非常激烈且精彩的選戰。

候選人特質是決定選舉結果的關鍵變數。他說，在探索這三個候選人彼此之間有多少差異時，他發現他們有不少共同點，歸納起來，至少有五個：

第一，清一色男性，沒有女性，而且個個看起來都很Man，很有男子氣概的樣子；第二，清一色河洛人，沒有外省人，這也是1996台灣總統大選以來的第一次；第三，清一色戰後嬰兒潮出生的人，都是4年級生，意味著他們有相同的成長背景；第四，清一色清寒家庭出身，沒有權貴子弟；第五，清一色非法政科班出身，這也是台灣歴史的第一次。

游盈隆認為，這五個清一色，從政治社會化的角度看，其實代表著很豐富而重要的意涵。進一步，具有這五項共同特質的人，會有什麼不同的政治取向、價值理念、人生經歷、職場經驗和為人處世風格？這是我們接下來需要去發現的，才能選出這個時代、這個階段最好的台灣總統，「天佑台灣」「天佑台灣人民」。