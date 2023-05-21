2023年日本東京創新天才國際發明展成績今天揭曉，台灣共獲得27金、8銀、4銅，5個大會特別獎，總成績獲得國際第一。今年金牌獎得主年紀最小的是台自台灣的建安國小一對姊妹，以可愛的抓貓餵食器，獲得全場注目。

今年日本東京創新天才國際發明展已邁入第37屆，有來自日本、美國、加拿大、泰國、中國、摩洛哥等12國，共120多件作品參展。台灣代表團團長，中華創新發明學會執行長吳智堯表示，我國有48件作品參賽，總成績獲得國際第一。

今年獲得金牌獎年紀最小得主，是來自台北市建安國小，由老師江明岳指導的六年級陳思穎、與四年級的陳紀蓉兩姊妹，發明「具有貓運動功能的餵食控裝置」。

陳紀蓉是這次全場年齡最小的發明家，她說，自己和姊姊調查發現，60％的寵物貓都有肥胖現象，因此利用貓伸爪抓物習性，發明讓貓伸爪抓動滾輪，只要貓每抓動滾輪1圈LED亮燈會移動，並發出貓叫聲或主人預錄的聲音，抓完20圈後，餵食器就會掉下飼料，「讓貓運動後才有飼料可吃」，食物盤也可存放定量的貓食，可控制貓吃的量。

同樣由江明岳老師指導的光仁中學國中部科學組江宥廷、李柏陞、涂翊鈞、紀禹澤、曹名緯、葉冠辰6位學生共同發明「非人體接觸感知漏電斷路與警示的安全裝置」。

有別於現行漏電斷路器規範，需人體接觸漏電30mA（毫安培）以下，且0.1秒內斷電，他們設計不須人體接觸漏電位置，而是能自行偵測漏電後可自行斷電的裝置，還溫馨設計當人接近漏電電器時，會以語音提醒使用者已漏電，不可使用應立即送修，智慧型的漏電斷警示，深具安全性，發明不僅獲得一面金牌，還同時獲得一面特別獎。