彰化林姓男子2021年透過劉姓房仲購買房屋，不料林男在整修時發現天花板有電線外露、燒焦漆黑等疑似火災痕跡，一查發現該屋2015年確實發生過火災，明顯與不動產現況說明書的內容有所出入。一氣之下告上法院向房仲求償，近日彰化地院判決出爐，法官判劉姓房仲需賠44萬912元給林男。

判決書指出，林男2021年已655萬元買下劉姓房仲介紹的中古透天厝，再展修期間發現天花板有電線外露、牆壁斑駁、燒焦漆黑等疑似火災的痕跡，好心鄰居也提醒他該屋確實有發生過火災，林男為此向彰化縣消防局查詢，確認他買的房子曾於2015年12月6日發生火災。

而林男發現後，找上劉姓房仲要求賠償，不過劉姓房仲卻辨認她不知道，不是故意沒有告知，而是前手屋主就沒有告知她，所以認為她沒有責任，林男一氣之下，拿著「不動產委託銷售標的現況說明書」告上法院，要求劉姓房仲賠償。

法官認為，「不動產委託銷售標的現況說明書」内，「是否曾因火災及其他天然災害或人為破壞，造成建築物損害及其修繕情形」詢問内容中，確實勾選「否」，此部分可歸責於劉姓房仲，當時火災無造成人員傷亡，但可預期市場對曾發生火災的物件有減損價格，依環宇不動產估價師聯合事務所鑑定，認定火災造成房屋價值減損5％。

儘管劉姓房仲否認有故意不告知瑕疵，但法官審酌，儘管火災僅短短發生15分鐘，但各樓層均遭煙燻，足以造成交易價值減損，林男事後支出修繕費11萬5500元，加上房屋折損的32萬5412元，因此劉姓房仲應賠償林男44萬912萬元，可上訴。