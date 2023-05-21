29歲林男自己無任何相機及鏡頭可販售，為了取信買家，自網路下載各類相機及零件照片，佯稱自己所有，可優惠出售。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

29歲林男自己無任何相機及鏡頭可販售，為了取信買家，自網路下載各類相機及零件照片，佯稱自己所有，可優惠出售。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

曾獲台、港、澳調酒比賽冠軍頭銜29歲林姓男子，日前被警方查獲他在網路賣相機詐騙，網路下載相機、鏡頭等照片PO網做起無本生意，買家匯款卻不出貨，已有21人受害，不法所得達100萬元；警方循線逮捕林男，依詐欺罪移送並遭法院裁定收押。

冠軍調酒師轉行賣相機 專詐相機迷

台中市警察局刑事警察大隊偵八隊今（21）日公布破獲「專賣相機」詐欺案，訝然發現犯嫌林男是調酒界風雲人物，卻做起無本生意，自己無任何相機及鏡頭可販售，為了取信買家，自網路下載各類相機及零件照片，佯稱自己所有，可優惠出售，不僅詐取被害人金錢，連提供給買家的匯款帳號也是向其友人騙取而來，作為詐騙帳戶使用。

惡質的是，如有買家稱如不儘速退款即提告時，林嫌竟將原要求退款的被害人帳戶提供給買家匯款，被害人雖順利收到退款，但匯款的買家因未收到商品提告，致收到退款的無辜買家帳戶遭警示凍結。

經查被害人計有21人，不法所得將近新台幣100萬元，案經警方持拘票及搜索票將林嫌逮捕到案，全案警詢後，依刑法詐欺罪嫌移送台灣桃園地方檢察署偵辦，經地檢署向法院聲請羈押獲准，並經檢察官偵結起訴。

警方呼籲，網路購物雖然便利，但不肖人士可能利用網路匿名的特性，行使各類詐騙手法，造成無辜民眾財產損失，甚至帳戶遭警示凍結。透過非官方交易管道，例如Line、臉書、PTT私訊等，都必須提高警覺，以免吃虧上當，務必要特別審慎小心，避免受騙。

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