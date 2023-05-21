連江縣長王忠銘與立委陳雪生、連江縣議長張永江等16日至19日率團赴大陸福州，參加第6次福馬磋商會。（縣府提供）

連江縣長王忠銘與立委陳雪生、連江縣議長張永江等16日至19日率團赴大陸福州，參加第6次福馬磋商會。（縣府提供）

連江縣長王忠銘與立委陳雪生、連江縣議長張永江等16日至19日率團赴大陸福州，參加第6次福馬磋商會。（縣府提供）

兩岸合作翻開新的篇章，連江縣長王忠銘與立委陳雪生、連江縣議長張永江等16日至19日率團赴大陸福州，參加第6次福馬磋商會。適逢民進黨蔡英文總統執政7周年，王忠銘昨（20日）深夜透過臉書有感而發說，陸我雙方能夠坦然面對，誠心以待「撥雲見日終有時、守得雲開見月明」豈非難事。

王忠銘表示，上任5個多月已經赴陸3次，坊間很多人士都納悶這樣頻密的往返到底為啥？很務實告訴各位鄉親為了推動「政治」與「政策」上的需要。

陸方為實現「政治」理想，推動所謂「新四通」，內容包含通水、通橋、通電、通氣。我方為了解決「政策」需求提出5大議題，內容包含馬酒行銷、文化交流、海洋生態、垃圾運陸、觀光旅遊。

他說，「政治」理想，新四通是陸方根據2019年3月習近平總書記在參加13屆全國人大二次會議福建代表團審議時強調的「兩岸要應通盡通，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園」的重要論述。

王忠銘提及，陸方為落實「政治」上理念，致力推動「新四通」工程，以實現習主席指示。我方為了馬祖鄉親需求，解決日常生活問題，推動「5大議題」內容，希望假地利之便，創造觀光商機，以實現藏富於民利機，這是5大主題，尚包括一些小議題也在商討之中。

此外，雙方為彼此的議題採取循序漸進的模式，經過數次溝通協商逐漸達成共識，有的為未來做準備，有的為現在來進行，彼此之間由陌生到認識，由遲疑到信任，這樣的過程．要經過互相交往，彼此的驗證，才有共識產生，共同理念就是本於初心，為人民服務。

王忠銘強調，他是馬祖鄉親選出來的縣長，任務就是人民第一，服務至上。近來媒體上一些有心人士為了「蹭聲量」惡意的批評，各位朋友不必太在乎，深信假以時日總會「日久見人心、路遙知馬力」，只要陸我雙方能夠坦然面對，誠心以待「撥雲見日終有時、守得雲開見月明」豈非難事。

王忠銘說，歷經了518「福馬磋商會議」之後。時機已逐漸成熟，為了讓鄉親瞭解近5個月為何去大陸，帶領團隊去陸做了什麼，特別向鄉親報告，事情始末，各位夥伴們加油！「人生只有走出的美麗，沒有等出來的輝煌」。