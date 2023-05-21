屏東飛龍瀑布吊掛受困5人 直升機送往台東皆輕傷 12:282023/05/21 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東飛龍瀑布受困5人吊掛抵台東豐年機場。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東飛龍瀑布受困5人自行步入醫院。（蔡旻妤攝） 屏東霧台鄉飛龍瀑布20日有溯溪團因溪水暴漲受困，有5人待援、5失聯，其中待救5人平安成功吊掛至台東豐年機場，後送部立台東醫院。 5人後送台東醫院後，都能自行步入急診室。救護人員表示，這5民眾脫困後，意識清醒，大多為擦挫傷，應受到驚嚇。 飯店股春燕飛3／「這幾家」疫情連虧3年 晶悅轉開發商營收暴增55倍 熊熊首吃馬卡龍竟急送醫 還原過程嚇傻：險腦死 飯店股春燕飛2／搭國旅快車提早揮疫霾 「這家」營收連年高過疫情前 #台東 #屏東 #飛龍瀑布 #台東醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東飛龍瀑布溯溪意外5待援5失聯 警方曝最新搜救進度 07:082023/05/21 社會 打造台灣3奈米關鍵材料基地 這集團強攻半導體最先進製程 05:002023/05/21 財經 東京創新發明展台獲第一 還有年紀最小金牌得主 12:102023/05/21 生活 金馬影帝拍戲突升降台倒塌 8人「從4樓高墜落」急送醫 11:262023/05/21 娛樂 粵港澳大灣區拚招商 一條龍港式教育成吸引人才引擎 09:462023/05/21 兩岸 5月底前「衝突達顛峰」命理師示警：14行業災難衝擊 08:412023/05/21 運勢 義大利東北部洪水釀14死 逾3.6萬人緊急撤離 05:332023/05/21 國際 匈牙利籍陶藝家駐校創作 感受台灣人2特質 11:372023/05/21 生活 柯震東520公開「歷任女友」親密照 被讚爆：竟全看過 11:072023/05/21 娛樂 侯友宜以日韓類比兩岸關係 民進黨：竹篙湊菜刀 11:472023/05/21 政治 缺1維生素恐骨鬆、罹癌！食物難取得 醫曝這招最快 10:192023/05/21 健康 「瑪娃」將轉中颱 隔海擋梅！對台灣降雨最不利 07:372023/05/21 生活 好消息！飛龍瀑布5受困者全數救出 吊掛畫面曝光 10:412023/05/21 社會 女山友疑患高山症躺進山屋加壓艙 病況好轉吊掛下山就醫 11:232023/05/21 社會 《牛車來出》男星爸意外過世 他打開冰箱「父愛早餐成遺物」 07:002023/05/21 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。