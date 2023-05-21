屏東飛龍瀑布受困5人自行步入醫院。（蔡旻妤攝）

屏東霧台鄉飛龍瀑布20日有溯溪團因溪水暴漲受困，有5人待援、5失聯，其中待救5人平安成功吊掛至台東豐年機場，後送部立台東醫院。

5人後送台東醫院後，都能自行步入急診室。救護人員表示，這5民眾脫困後，意識清醒，大多為擦挫傷，應受到驚嚇。