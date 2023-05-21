布局2024總統大選，民進黨總統參選人賴清德今（21）日前往嘉義成立信賴台灣之友會，不過國民黨台北市議員葉元之直言，賴的發言讓他看的一肚子火，怒嗆「如果賴清德認為憲法不對，請把正名修憲列入政見，不敢就是俗辣！」

獲得國民黨提名挑戰新北市板橋東區立委的葉元之，今日在臉書表示，賴清德在嘉義信賴之友會中強調本土政權的重要，稱要讓民進黨執政，台灣人才能有尊嚴，但他打臉指出「這8年來，除了民進黨高官吃香喝辣，高端高層賺飽飽外，小老百姓得到什麼？生活有過的比較好？有感覺比較尊嚴？你民進黨連給人民好生活的基本條件都做不到，你好意思跟我講尊嚴？」

「賴清德批評國民黨接受九二共識，就是放棄國家主權，這也擺明是說謊！」葉元之提到，前總統馬英九執政時期，接受九二共識的中華民國一樣過的好好的，且邦交國還比現在來得多，外交成就遠高於只會打嘴砲的民進黨。

葉元之強調，目前中華民國的憲法就是「一中憲法」，也因此才會有陸委會及兩岸人民關係條例，「如果賴清德認為憲法不對，請把正名修憲列入政見，不敢就是俗辣！」

葉元之酸，賴清德原本就主張台灣正名制憲，要推動台灣共和國，如今為了騙選票，才突然轉彎說台灣已獨立，「民進黨老是搞意識形態，在兩岸關係上搞文字遊戲，台灣人民只想要好好生活，讓可以『好好做代誌』、讓人民安居樂業的政黨來執政吧。」