在廣州南沙工作生活的台青邱小坪（由左至右）、廣州耕芯電子總經理周碩崑、凱擘影業投資公司執行董事林美瑤參與座談，暢談台青台商在當地發展的機遇與挑戰。（朱紹聖攝）

在粵港澳大灣區發展的當地台人表示，除具鄰近港澳、國家政策補貼優勢外，廣州對港台及外來文化的包容程度高，對消費升級來說是很好的實驗地，加上大陸人口基數大，有很多發展機會。但同時，台灣青年如何在地化、「接地氣」，台商如何因應國際格局變化與二代接班問題，都是需要關注的課題。

記者抵達廣州市南沙區的創享灣，與3位在當地工作生活的台灣朋友進行座談交流。創享灣是當地集青創交流、規則銜接、專業服務功能於一體的綜合服務平台。截至目前，創享灣共引入近200個青創企業，其中港澳台青創企業占比超過一半，企業涵蓋科技研發、文化藝術、教育培訓、商務服務等領域。

凱擘影業投資公司的執行董事林美瑤在大陸的時間剛滿18年，去年才離開北京成為「新南沙人」，利用當地相關政策，她與同事在當地登記文化發展公司，希望把港台較好的創新文創經驗，在南沙落地。

談到廣東南沙的特點和優勢，她表示，南沙是大灣區的門戶，地理上在1個小時內就可到澳門和香港，「海天聯運」的交通很方便。同時，廣州很接受港台及外來文化，對當前面臨重大轉型的影視傳播產業來說，探索和試錯的成本很低，且與北京、上海相比，廣州觀眾較為包容和相對理性，對消費升級來說是很好的實驗地。

廣州市台資企業協會常務副會長、廣州耕芯電子總經理周碩崑則在當地工作28年。他自豪地說，影印機、投影機、掃描機等所有辦公室設備製造商，都是他們公司的直接客戶。他指出，過去沒注意到南沙是珠三角的中心地區，是隨著粵港澳大灣區的發展才慢慢意識到這樣的事實，且大陸在政策上針對南沙做傾斜，讓他們享受到很多優待。

在專創國際青年社區擔任運營經理的邱小坪是在陸台青，負責對台青年服務工作，在福建完成大學學業後，2018年轉赴廣州就業。他直言，感覺到廣州在各方面進步快，加上大陸人口基數大，且隨著粵港澳大灣區規畫的提出，看好其發展機會而選擇留下發展。

雖然三人都看好廣州南沙的發展前景，但也都提出了台灣人在當地面臨的發展挑戰。林美瑤表示，如果台灣青年沒有就業經驗就想到當地創業，那是沒有機會的。因現在兩岸三地的審美趣味差異很大，在地化很重要，只有如此才能生存，若是能在當地有3至5年工作經驗後再創業，可能是較穩妥的路。

她進一步指出，大陸90後、00後因消費升級，生活品味已和70後、80後有很大的差異，更加精緻化。台灣青年若能把多年形成的「小確幸」實際審美經驗帶來就足夠了。「尤其是廣州，當地人特別喜歡，這是大灣區的特色」。

周碩崑則認為，目前遇到了所謂「中國加一」或「台灣加一」的困擾，強調目前在廣東的台企並沒有大到有能力在海外設新廠，但有很多客戶希望公司把工廠移到東南亞，「這對我們來說是很大的挑戰」，目前能做的就是提升自己的實力與品質服務，「讓客戶非得繼續跟著我不可」。

周碩崑更坦言，目前二代接班也是一個讓人困擾的問題。因傳統產業都是家庭成員主持公司運營，但很多二代都是在海外留過學，幾乎不大願意接下產業，甚至有員工數達萬人的公司因二代不願接班而關門。他認為，一定要改變讓二代接班的想法，改採專業經理人制度，才是真正解決的辦法。