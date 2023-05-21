前UFC格鬥女星「PVZ」范札特（Paige VanZant）近來在擂台失意，不過她在OnlyFans平台同時大賺特賺，這也成為運動明星的另一個收入管道。儘管販售者可以在OnlyFans拍攝煮菜和健身的影音，不過OnlyFans廣為人知是他們因為允許上架更煽情露骨的內容。

前英格蘭女足球員萊特（Madelene Wright）因為2019年的爭議事件遭到球隊開除，她當時不僅在自拍影片裡開車飲酒，還把寵物小狗擺到方向盤上「駕駛」，運動生涯毀於一旦。萊特轉戰OnlyFans之後，最初設置每個月24英鎊的訂閱費（新台幣915元），第一年即賺進50萬英鎊（新台幣1907萬）。萊特向英媒《太陽報》表示，她很驚喜OnlyFans改變她的人生，此外她也有所保留，沒有拍攝過於露骨的內容。

其實粉絲也不是一定要看非常色情的內容，范札特最近就因為找了女模Airwrecka來拍攝比較親密的影音，意外引爆一些粉絲的怒火：「你是同性戀嗎？」「為了錢做出這種事，你不是個值得尊敬的女人。」范札特似乎也不介意，還繼續找上前摔角女星蘿絲（Mandy Rose）合作宣傳，畢竟這門生意比打拳更好賺，還不必辛苦減重又被揍得鼻青臉腫。蘿絲亦是轉行之後的成功者，她利用過去在擂台累積的人氣，第一個月就入帳百萬美元。

中時新聞網提醒您：酒後不開車，未成年者請勿飲酒。