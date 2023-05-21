桃園中壢朱姓壯男於20日在超商失控大鬧，該男子因發狂舉止被稱為「浩克」，警方制伏後以警棍連抽12下，遭轟執法過當遭記過處分而引發議論。對此，女星白白（白馨儒）認為基層警察經常站在第一線冒險，甚至被莫名攻擊，怒轟警界高層的處置不當：「長官們再來今天公祭明天忘記嗎？反正死的又不是你的家人！」

白白於21日在臉書表態支持基層警察，不滿2名警員因此事遭到懲處，憤怒表示：「基層警察總是站在第一線擋子彈！還要莫名的被爆打！憑什麼警察要被爆打！今天被爆打的如果是你的家人呢？警察也是有血有肉的人！被爆打也會痛！」她強調已經觀看所有相關影片，提出：「萬一當下他還有有武器直接刺傷攻擊造成警察當場死亡呢？（該名失控男子有體型上的絕對優勢）長官們再來今天公祭明天忘記嗎？反正死的又不是你的家人！」

白白提出支持警方的論點，她表示員警噴射辣椒水，導致犯人暫時無法站起來，一旦辣椒水效果消退，嫌犯可能會再度發動攻擊，因此員警當機立斷立刻使用警棍，並用口頭命令要求將雙手擺在身後，最後另一名員警迅速將男子的雙手銬在背後，完成了對現場的控制，才暫時消除危險狀態。

此外，白白痛批台灣法律總是在保護犯錯的人，表示：「打人都說自己有病，被打有人可憐說什麼人權…如果跟鐵路警察人員一樣…死了才可以實施警察公權力？誰敢執法！」並怒直接怒嗆：「如果你覺得執法過當，以後你遇到什麼危險請別找警察！」

對此，底下引起兩派網友論戰，有人贊同白白的看法，「我也覺得警察沒錯，警察都被打到腦震盪了⋯還要被記過⋯真的很衰」、「配警槍不能用⋯現在連警棍都不能用了嗎」、「本來就是了，難道警察被打就應該嗎」，但也有人抱持不同看法，「該檢討的是警察用槍用棍時機，我也支持警察應該要被多放權使用對應武器，但無法支持動用私刑」、「挺警察但不挺私刑，這樣才對」、「手都背在後面，沒有反擊能力，被爆頭，怎麼不是執法過當」。