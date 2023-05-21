悠遊卡公司近來推廣跨境支付、超級悠遊卡及悠遊付等業務，並預計明年上線悠遊卡附隨卡。但遭藍綠議員質疑，悠遊卡公司成為大雜燴，什麼都想做卻又做不好，導致悠遊付交易量敬陪末座。悠遊卡公司回應，瞄準數百萬沒有信用卡的族群推出附隨卡，提供另一種支付選擇，並具體實現普惠金融。

依照悠遊卡公司資料，悠遊卡儲值卡2022年交易量519億元，預計今年交易量為642億元。但在悠遊付電子支付2022年交易量則為45億元，街口則為389億元、一卡通235億元、全支付121億元，預計悠遊付今年交易量為100億元。2023重點工作包含推動悠遊卡附隨卡，預計明年正式發表上市。

國民黨台北市議員張斯綱批評，悠遊付5月會員數突破228萬，但去年交易量卻在電子支付中敬陪末座，悠遊卡公司已經失去方向，變成四不像，什麼都做卻又做得不好，是未來發展面臨的最大問題。

國民黨台北市議會議長戴錫欽則要求，悠遊卡公司持續推動附加功能如悠遊付附隨卡，讓持卡者使用更方便，但這些附加功能也可能是賠錢貨，雖然服務性質的功能必須維持，但同時悠遊卡公司也要清楚定位，為服務性質設立停損點。

民進黨台北市議員洪健益則痛批，悠遊卡公司就是一家大雜燴，什麼都想做但都做得不精，如果有項目是穩賺錢的就繼續做，不用再開發其他品項。

悠遊卡公司回覆，台灣雖然信用卡流通卡數超過5600萬張，但還是有數百萬18歲以上的消費者沒有信用卡，因此瞄準數百萬無信用卡族的支付需求，悠遊卡公司準備向金融監督管理委員會申請推出附隨卡，預計明年正式發表上市。

悠遊卡公司說明，預計未來和中國信託合作，共同發行悠遊付附隨卡，只要擁有悠遊付帳戶，就能申請悠遊付附隨卡，在國內50萬個、國外6500萬個現有信用卡支付點進行消費，也能綁定在Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等手機支付。

悠遊卡公司解釋，悠遊付附隨卡規劃發行實體卡及虛擬卡，只要有悠遊付就可以申請，使用方式如簽帳金融卡，只要在信用卡可以使用的場域就可刷卡，無線上、線下、境內和境外暢行無阻。除沒有信用卡族群可享受簽帳卡的便利，許多年輕族群喜愛行動支付，將附隨卡綁在手機的行動支付，也可以輕鬆享受便利的購物。

悠遊卡公司指出，對於無法申請信用卡的學生族群、社會新鮮人，和風險敏感度高沒有申請信用卡的族群而言，悠遊付附隨卡提供另一種支付選擇，無論是習慣用卡片，或喜愛使用手機支付的族群，悠遊付附隨卡皆可滿足相關需求，是普惠金融的具體實現。