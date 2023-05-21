台大經濟學系近日舉行學生會正副會長選舉，並於今（21）日凌晨公布4組正副候選人的政見，其中2號候選人政見竟含大量不雅詞彙和歧視，如「A罩杯以下女生國防必修2學分、ㄐㄐ10公分以下要上家政課」，讓網友看了瞠目結舌，批評「台大素質很差」。事後該組候選人也發文表示，對自己人不成熟的行為及玩笑尺寸拿捏不當道歉。

臉書粉專《國立臺灣大學經濟學系學生會》今日凌晨公布4組候選人選舉公報，引發爭議的2號候選人提出16項政見，包括LGBTQ（泛指非異性戀，包括女同志、男同志、雙性戀、跨性別者等）與狗不得在會中辦打《傳說對決》、A罩杯以下女生國防必修2學分、ㄐㄐ10公分以下要上家政課、大四畢業母胎單身進行結紮手術、女生微積分強制穿高中制服上課、欠錢不還超過1個月剁手指、舞會處男禁止報名，處女強制參加、禁止系上同學和職業軍人交往等。

對此，選舉委員會發聲明表示，2號候選人所繳交的政見內容歧視特定性取向、種族與身分、身材與性徵、戀愛與性行為經驗和服裝，且涉及暴力與強制行為，有違《憲法》與《刑法》法律。選舉委員會和系學生會不願助長這類言論散播，因此把該組候選人的政見放到最後，讓讀者決定是否要閱讀；同時也說，候選人雖然有更改政見，但已超過登記時間且部分內容仍帶有歧視，因此不接受更正。

台大經濟系學會會正副會長選舉公報曝光，網友也忍不住搖頭，「都讀到台大了，素質只有這樣？」、「看到那個政見， 突然覺得家庭教育的失敗， 三觀需導正」、「貴為台灣第一學府，結果卻是這樣的政見」、「由此可見一個人的品行與涵養跟他的學歷無關」、「幽默跟惹人厭很難拿捏，貴系兩位候選人完美演繹後者」。

事後該組候選人也在《台大交流版社團》發文道歉，表示對特定族群無惡意，也沒有任何私人仇恨，因個人不成熟的行為及玩笑尺寸拿捏不恰當，造成不該有的傷害，但因選舉相關規範，無法直接退出選舉，但會停止選舉相關活動，並對自己的言行負責，也會記取教訓。