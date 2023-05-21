國際知名財經媒體「亞洲金融雜誌」（FinanceAsia）近期公布第23屆亞洲最佳企業評選結果（23rd Best Companies in Asia Poll），遠東新近年環保永續產品轉型有成，深耕ESG及循環經濟領域，此次在台灣年度「最佳整體企業」、「最佳mid-cap企業」、「最佳CEO」、「最佳CFO」、「最佳ESG策略」、「最佳多元平等共融策略（DEI strategy）」、「最佳投資人關係」、「最佳循環性消費企業（Consumer Cyclicals Company）」、「最佳房地產公司」等主要獎項均名列前茅，為台灣獲獎最多的公司。遠東新去年第一次由投資人提名即榮獲「最佳循環消費企業」殊榮，今年不但連續得獎，更勇奪各大主要獎項共13項。董事長徐旭東表示，遠東新將持續發揮企業核心價值「誠、勤、樸、慎、創新」，以商業模式創新、人力優化、卓越管理、氣候變遷調適，迎戰新變局，創新突圍，淬煉更高的遠東新品牌價值，打造永續競爭力，為股東、員工、社會創造最大的利益，為產業開啟新的永續發展方向。

總經理鄭澄宇表示，遠東新身為聚酯紡纖材料大廠，期以循環經濟達成聚酯產業永續發展目標，除將廢棄寶特瓶與紡織品以獨步全球技術再製為高規格再生產品，並透過垂直整合優勢及closed-loop商業模式，成為國際品牌永續策略夥伴首選，綠色產品營收已達生產事業合併營收約3成。

2022年更成為全台首家通過衛福部核可「食品容器具包裝之PET再製酯粒原料」企業，將國際成功經驗帶回台灣，此外今年3月也遞交承諾書至SBTi（Science Based Targets Initiative），與全球企業並肩共同實踐淨零排放目標。

在土地事業方面，遠東新指出，秉持「永續」的核心價值進行多元開發，如板橋「台北遠東通訊園區（Tpark）」，近期落成3棟商辦大樓均為綠建築，園區已吸引國際知名企業Google、Ericsson等進駐。

新落成住宅案「遠揚之森」集美學、環保、免震於一身的低碳綠建築，獲中華教科文創新發展協會頒發「中華建築金石獎-規劃設計類-住宅超高層組獎」及「金石首獎」，致力打造永續低碳及工作生活併存的共生園區。