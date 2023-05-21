人們總說女人的第六感神準，以科學角度而言，是因為女人的左右腦連結度遠勝男人，洞察力較強，《搜狐網》運勢專欄就點名天蠍、雙魚、巨蟹座女性，因為心思細膩，第六感特別準，往往在潛意識中，就察覺到對方細微的變化，因此常在不知不覺中避險成功。

▍天蠍座

天蠍女是天生的福爾摩斯，洞察力遠勝一般人，她們習慣計畫好一切後再付諸行動，因此處事態度較為嚴謹，同時也能大幅降低出錯率。加上天蠍座心思細膩和縝密的思維邏輯，讓她們的第六感極強，尤其是在感情裡，不靠任何蛛絲馬跡，就能憑直覺一眼看出對方的異樣。

▍雙魚座

雙魚女是典型的浪漫主義者，儘管對於愛情有許多不切實際的想像，能依賴另一半到生活不能自理的地步，但同時也能在對方困難的時候，挺身為心上人撐起一片天。正因為她們的第六感強，能輕易察覺到事情的細微變化，甚至是一眼看穿別人的小動作，所以往往能成功避險。

▍巨蟹座

巨蟹女第六感極強，天生感性的她們對於外界的細微變化全看在眼裡，洞察力十分驚人，別人不經意的一句話，她們就會冒出許多聯想，而且準確度非常高，並在腦袋裡構思好一萬種劇本因應，所以千萬不要欺騙巨蟹女，因為最終的結果早在她們的預料之中。