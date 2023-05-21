東北角管理處舉辦「繾綣汐月．浪嶼婚禮」活動，讓新人能夠在東北角美麗的海濱，享受專屬的浪漫氛圍。（東北角管理處提供／張志康新北傳真）

因為520的諧音（我愛你），讓很多新人都把5月20日當成是互許終身的重要日子。交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處20日在新北市貢寮鹽寮藍灣舉辦「繾綣汐月．浪嶼婚禮」活動，結合閩式古建築與金色沙灘景緻，營造別具特色的中西式婚禮浪漫體驗。

東北角海岸黃金色沙灘及海洋風景，常是新人們拍婚紗照的熱門景點，東北角管理處20日舉辦了「繾綣汐月．浪嶼婚禮」，結合閩式古建築與鹽寮藍灣金色沙灘景緻，讓新人們穿著中式秀禾服於閩式建築行古禮證婚儀式，晚間還可在沙灘上感受美式率性的海畔婚禮，由東北角管理處處長馬惠達、新北巿觀光旅遊局長楊宗珉等貴賓到場為新人證婚及獻上祝福。

馬惠達表示，鹽寮、福隆擁有綿延的沙灘為東北角知名觀光勝地，也是熱門婚紗拍攝景點，今年首度以婚禮活動結合黃金色沙灘、海洋打造浪漫旅程體驗，讓參加的新人感受東北角白天及夜晚不同景致的氛圍。

馬惠達說，在520這個浪漫喜氣的日子裡，祝福每一位新人幸福永遠，也感謝各單位產業夥伴共同參與促進在地觀光，東北角管理處將持續推出浪漫旅程，期盼旅人來到東北角體驗在地生活、自然風景及充滿溫度的人文與商家，在旅程中留下最美好的回憶。

這次的活動，以「啟程-幸福築夢」為設計主軸，攜手國內知名婚禮團隊，六便士攝影團隊及蘇拉蜜囍服，現場在下午時刻以鹽寮的閩式建築佈置營造中式典雅證婚儀式，夜晚則以浪漫的沙灘、海畔景緻妝點西式婚禮，將鹽寮的美景一次呈現，為新人們打造專屬難忘的幸福記憶。

另外，東北角管理處也結合了東北角的各式特色，為新人送上祝福，包括龜山島-牛奶海海上漫旅體驗，更安排福容大飯店（福隆）享受別特色的東北角度假婚旅，在婚宴中由二代青年回鄉創業的燈泡魚甜點工作室以東北角九孔、宜蘭鴨賞等在地食材入菜，為新人打造專屬東北角的婚禮盛宴，婚禮現場並由宜蘭正福茶園設席為新人沖泡百年好茶，於證婚儀式中融入交杯茶的祝福。

東北角築夢之旅共有4大主題系列活動，首部曲婚禮活動啓程後，陸續將再推出8／11「晚安福隆．流金築光」、8／26「外澳月夜．星空浪花市集」、1／1「曙光逐浪．微酵餐桌」等系列浪漫主題活動，期盼讓在地浪漫景點及特色產業，融入在地生活旅行，創造屬於東北角築夢、浪漫旅程及特色活動，歡迎遊客親子同遊、情侶朋友相聚，來到東北角度假享受。