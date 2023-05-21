台大經濟系學生會舉行正副會長選舉，其中一組候選人提出A罩杯以下女生國防必修2學分、處男禁止參加舞會等16項政見，涉及諸多歧視性字眼，引起社會高度關注。台大大學發三點聲明回應，直言相關說法極其不當，將視情況發展輔導。

台大經濟系學生會其中一組陳姓和謝姓搭檔的候選人，提出充滿歧視性政見，內容包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「禁止系上同學與職業軍人交往」等16項主張。

由於此事經網路流傳，話題已徹底發酵，陳姓與謝姓兩名候選人在台大學生交流版發出說明，強調對於特定族群並無惡意，也沒有私人仇恨，只是由於不成熟的行為與玩笑尺寸拿捏不恰當，讓這些偏激言論出現在選舉公報上，造成許多不該有的傷害。

兩名學生強調，由於選舉規範，無法直接退出選舉，但會停止選舉一切活動，並對自己的言行負責。

台大說明，本校各級學生自治選舉基本上都是由學生自行辦理，學校尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式。相關選舉辦法基於尊重言論自由，並無事前審查。本次事件中，辦理選舉的系學會已認知到這些政見極其不當，並先於選舉公報上載明，而當事人也已道歉認錯。校方將持續關注，並視情況發展給予輔導。

台大經濟系則在對此官網公告3點聲明：

(一)台大經濟系堅持人權及性別平等。維護言論自由的同時，也不應違反法律規範與人權價值。

(二)本次同學政見，其中多點已有違反人權價值及性別平等相關法令之虞。本系第一時間已通報台大性平委員會，後續行政程序，將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理。本系亦將啟動輔導機制。

(三)教育的目的，是幫助我們成為一個「完整」的人，自由是完整的一部分，但不是全部。學生自治是學生參與公共討論的重要場域，後續本系也將持續教育及輔導，協助學生建立一個平等與相互尊重的公共討論空間。