30歲越南籍黎姓失聯移工，昨天騎機車行經台南永康工業區附近，因違規遭員警攔下。警方查證時，黎男雖謊報身分，但仍被員警識破，還意外查獲他涉嫌持有毒品。全案偵訊後，依違反毒品危害防制條例、入出國及移民法送辦。

昨天永康分局龍潭派出所警員張文誠執行勤務時，在永康區永康工業區附近發現黎男騎機車違規，於是攔停盤查對方身分，發現他是越南移工。

不過，黎男一開始表示沒帶證件，隨後出示手機內的居留證照片供張員查證，但因相片長相特徵與黎男不符，在張員的緊迫盯人下，最後對方才不情願地從機車車廂中拿出皮包。

沒想到，當黎男打開皮包拿出自己的居留證件時，眼尖的張員赫然發現裡面居然有2小包安非他命；此外，張員還查獲黎男是移民署通報的失聯移工。

永康警分局長甘炎民表示，龍潭派出所轄內有永康工業區及永康科技園區等2大工業區，外籍移工眾多，所內員警經常接觸外籍移工，如果對方未帶證件都會落實查察。

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