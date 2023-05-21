阿公阿嬤開著小貨車整車垃圾往路邊丟，以為神不知鬼不覺。(彰化縣環保局提供／吳建輝彰化傳真)

婦人手推兩台推車，滿滿垃圾一樣往路邊倒。(彰化縣環保局提供／吳建輝彰化傳真)

巷弄內以為沒人發現，但早就被攝影機捕捉一清二楚。(彰化縣環保局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣多條產業道路、高架橋下等經常有民眾亂丟垃圾，環保局祭出科技執法，今年迄今已取締532件，罰鍰金額高達75萬1800元，環保局提醒，科技執法不定點、不定時在各大熱點出現，加上熱心民眾提供行車紀錄器、手機等檢舉影片，讓愛亂丟垃圾的民眾無所遁形。

環保局為揪出少數「不經意」破壞環境的人，在縣轄內的國道交流道、快速道路匝道、重要道路、溝渠堤岸及海岸沿線、公墓等偏僻易遭亂丟垃圾熱區，裝設移動式監視器，全天候24小時錄影蒐證，經查證屬實者，皆依違反「廢棄物清理法」規定，各處罰鍰新臺幣1200元至6000元。

環保局統計，去年一共裁處1736件，罰鍰金額299萬8200元，今年1至4月開罰532件、罰鍰金額75萬1800元，這不包含民眾檢舉的，民眾檢舉的去年有759件，今年迄今已有395件。

環保局表示，分析這些違規者，有4成設籍在外縣市，主要是國道交流道、快速道路匝道常見就地解放隨地便溺者，民眾通常以為神不知鬼不覺，但科技執法同樣神出鬼沒，攝影機架設位置隱密，讓民眾無機可乘。

環保局巡查也發現，像是國1、國3交流道周邊、台76、台61上下匝道、台74甲等道路，常常有民眾在停等紅燈時隨手搖下車窗向外亂丟垃圾，道路中央分隔島及路側也是民眾喜歡丟棄的地方。

環保局強調，亂丟垃圾不僅影響市容，垃圾進入溝渠也會組塞排水道，下雨時恐造成淹水，鼓勵民眾發現有人亂丟垃圾時，立即以行車紀錄器、手機等工具拍下含車牌完整影片，向環保局提出檢舉，共同遏止污染環境行為，守護環境品質。