不少上班族都有出現過手麻症狀，手麻時就會忍不住「甩手」，認為可以幫助舒緩，醫師不建議這樣做，因為甩手可能導致神經壓迫更嚴重，可以將手掌往後輕壓，讓手背及小手臂呈現90度，手麻狀況就會消失；不過最重要的是平時維持良好姿勢，並做舒緩運動幫助改善。

復健科醫師陳相宏在《如果云知道》節目中指出，許多病人都擔心手麻可能是快中風，他解釋，中風常會伴隨口齒不清及手腳無力症狀，大部分的手麻都不是中風，而是周邊神經或頸椎的壓迫。

復健科最常碰到兩種手麻狀況，第一種是「腕隧道症候群」，手腕正中神經壓迫，常常發生在長期打電腦的上班族或是過度做家事的婦女身上，在早上起床時或凌晨會出現手麻症狀。

另一種狀況是「頸椎壓迫」，陳相宏表示，頸椎有骨刺或椎間盤突出就會壓迫到神經根，一旦壓迫到脖子的神經根，手也會發麻，和腕隧道症候群不同的是，它的麻會從脖子一路麻到手指。

許多人手麻時會想「甩手」緩解症狀，陳相宏不建議這樣做，因為可能導致神經壓迫更嚴重；手麻時可以將手掌往後抬，以另一隻手幫忙輕壓，讓手背及小手臂呈現90度，手麻很快就會消失。