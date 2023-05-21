邊境解封不少人瘋出國，一名女網友表示，今年6月底將一個人到日本自助旅行，事後才發現2月初訂好的飯店竟在紅燈區，她擔心人身安全問「該換飯店嗎？」貼文引發討論，不少住過相同飯店的網友說，實際住過根本沒遇過奇怪的事，頂多遇到喝爛醉的人，另也有人說曾看過情侶當街舌吻，直呼「好害羞」。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，今年6月底要挑戰一個人到日本自助旅行，因為是第一次出國，也是第一次要去日本。2月初就訂好位在地鐵鶯谷站的「東京風景飯店」（LANDABOUT TOKYO），但她最近才發現該飯店位在紅燈區。

原PO表示，飯店在網路的評價都不錯，也有不少旅客分享住宿經驗，但還是讓她非常猶豫，「我該換飯店嗎？」

貼文曝光，釣出不少過來人分享經驗，「沒那麼誇張啦！除非妳在台灣晚上不敢去林森北路」、「我們一行人2月去才在那住過一晚，完全感覺不出來是紅燈區耶！不用太擔心啦」、「不用擔心唷！我們今年3月帶孩子一起去住了5晚，沒有遇到奇怪的事」、「去鶯谷站搭山手線非常方便，附的早餐也不錯」、「我上次也是住這間唷！行前爬文也說是紅燈區有點小擔心，但實際住了之後，我覺得不會危險」、「頂多就是看到喝醉的人，入住第4天看到一位喝醉酒走路踉蹌的女孩，及一對情侶在路邊舌吻，好害羞」。