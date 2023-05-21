在地社區種植的大南瓜。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦等人啟動南瓜節。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣造橋南瓜季創新產業文化推廣活動20日開鑼，各類南瓜在棚架上爭奇鬥艷的南瓜隧道、展示的大南瓜、裝飾南瓜、食用南瓜，縣長鍾東錦歡迎全國民眾到造橋鄉觀賞、購買南瓜，並品嚐美味的南瓜料理。

已邁入第15年的造橋鄉南瓜季活動，每年皆吸引大批遊客，打響了全國知名度，形成當地年度盛會，因疫情影響停辦2年，今年恢復舉辦，在縣府補助下，鄉公所與鄉農會5月20日、21日及27日、28日兩個周休假日在苗翔牧場牛奶故鄉廣場擴大辦理，加強行銷造橋鄉的特色產業。

今年鄉農會購買各類南瓜種苗提供農民栽培的數量約2萬株，包括大南瓜800株、造型南瓜3000株、食用西洋南瓜1萬5000株，其中，大力推廣的西洋南瓜品種有東昇、瑞福、李白、一品等4種品種，傳統南瓜有阿成、金Ｑ、二姑、牛奶南瓜等。

造橋南瓜季活動昨天正式登場，由縣長鍾東錦、議長李文斌秘書、縣議員廖秀紅、邱毓興、造橋鄉長徐連斌、三義鄉長呂明忠、三灣鄉長李運光、縣農會總幹事鍾金光、造橋鄉農會理事長陳裕福、常監何桶生、總幹事彭森華、縣府農業處長陳樹義等人共同啟動，歡迎全國民眾到造橋鄉體驗南瓜產業的魅力及田野風光。

鍾東錦指出，南瓜營養價值高，是值得推廣的農作物，造橋鄉多為丘陵，排水良好，適宜種植，在鄉公所與鄉農會攜手結合鄉內景點、產業、文化每年舉辦南瓜季活動大力推廣下，已成為造橋重要的經濟產物，縣府將會持續支持協助發展這項產業。

南瓜季活動除了架設200公尺長的南瓜隧道，各種南瓜在棚架上爭奇鬥艷，吸引遊客觀賞外，且還安排精彩的藝文表演、18鄉鎮市農特產品展售、農會家政班媽媽製做南瓜創意料理，免費提供品嚐清蒸南瓜、畜產品等美食，藉以刺激消費，帶動商機。