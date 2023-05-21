駕朋友百萬轎車違停警盤查 通緝犯自知難逃稱「關也無所謂」

林姓通緝犯上月29日因違規停車，遇到員警盤查，他謊報朋友的身分證字號，但員警從掌上型電腦，發現顯示的照片並非同一人，他才乖乖坦承自己是「都到了這一步，我不會跑，要關、要怎樣都無所謂！」警方訊後依法送辦。

北市萬盛派出所警員許哲維、陳靖達在汀州路一帶取締交通違規，發現林姓男子駕駛自小客車違停路口，見其形跡可疑，一度以為林男酒後駕車，遂上前攔查。

林男見警神情緊張，閃爍其詞，聲稱沒帶身分證件，並告知員警其身分證字號，不料其所報之證號經查證國民影像，與林男面容顯然不相吻合，研判林男可能謊報年籍資料，經反覆詢問林男個人資料及自小客車車主資料，林男眼見已紙包不住火，始向警方坦承謊報友人身分並告知其真實年籍資料，員警查證後發現其因詐欺案遭新北地方檢察署發布通緝，當場將其逮捕歸案。

文山第二分局呼籲不法分子切勿心存僥倖，法網恢恢疏而不漏，警方為防制不法，努力維護轄區治安，積極查緝犯罪，展現警方守護治安的能力和決心。