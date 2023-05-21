藍衣男子與戴紅色帽子的老翁起衝突甚至亮刀。（翻攝高雄人大小事）

高雄前鎮區公正路與崗山中街上，一名藍衣男子與戴紅色帽子的老翁起衝突，未料藍衣男竟持一把刀作勢攻擊老翁，雖然一旁女子趕緊將刀拿走，但藍衣男仍怒氣沖沖，雙方大馬路上全武行。警方說是行車糾紛，已通知相關涉案人等到案說明，全案於警詢後依刑法傷害、恐嚇等罪嫌函送偵辦，違規部分依法舉發。

前鎮區公正路與崗山中街，21日上午被民眾直擊街頭對打，畫面中一名藍衣男子與戴紅色帽子的老翁不明原因起衝突，只見藍衣男持一把長刀作勢攻擊另一名戴紅色帽子的老翁，一旁女子趕緊將刀拿走，未料，藍衣男怒氣沖沖，下一秒就朝老翁揮拳，老翁雖想反擊抓住藍衣男，但還是被壓在地，大馬路上雙方大動肝火，大打出手，附近店家也稱，當時也聽聞大呼小叫聲。

前鎮警分局表示，21日上午9點13分接獲報案，趕抵現場時雙方已經都離開，經比對車牌後鎖定45歲張姓男子與65歲陳姓腳踏車騎士，經檢視監視器畫面並查訪附近住戶，初步了解是陳男騎乘腳踏車與張男駕駛自小客車發生行車糾紛，一怒之下便下車至後車廂持西瓜刀上前與陳男理論，副駕駛座的女性友人緊急將刀取下，張姓駕駛仍不滿陳男，以徒手方式不斷毆打陳男後離去。

案發後，前鎮分局立即成立專案小組調閱監視器偵辦，已通知相關涉案人等到案說明，全案於警詢後依刑法傷害、恐嚇等罪嫌函送高雄地檢署偵辦外，駕駛人違規部分依法舉發。