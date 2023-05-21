苗栗縣75歲李姓老翁21日早上11點多，騎機車興經台1線128.5公里通霄鎮路段，不明原因自撞路邊路樹，李翁因為傷勢嚴重失去生命跡象，目前送醫搶救中。

根據初步了解，李姓老翁騎機車不明原因發生失控，先是撞上路樹，結果長輛車翻滾衝撞一旁擋土牆才停下，因為撞擊導致李翁傷重，警消人員獲報時，李已經沒有呼吸心跳，目前送醫救治，。詳細事發原因則有待調查。