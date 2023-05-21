職場上有不少眉角需要注意，但有些人只是老實盡責，就能累積許多好運。命理網站《靈匣網》分享，生肖屬牛、狗、羊和豬的人總是努力做好份內的工作，因此在職場上的好運不斷，只要付出就能得到回報，讓身邊的人都羨慕不已。

▎生肖牛

屬牛的人相信一分耕耘一分收穫，吃苦耐勞的能力比一般人強，容易吸引貴人青睞，因此在任勞任怨一段時間後，就會迎來事業高峰，在別人眼裡看起來是好運，但其實都是用努力換來的。不過屬牛人這樣的特質，也容易導致壓榨與欺負，在工作初期可能產生反抗情緒，但社會歷練多了以後，就能學會如何面不改色地見招拆招。

▎生肖狗

屬狗的人專注本分、忠誠度高，當遇上有人情味或重視員工表現的老闆，容易被看重與栽培，而屬狗人也會很珍惜這個機會，更加努力工作來回報，所以雖然不爭不搶，卻總是有令人羨慕的事業機運。然而太過感情用事也有缺點，如果遇見私心較重的上司，職場生涯可能沒辦法過得平順，但日久見人心，他們的忠誠總會得到回報。

▎生肖羊

屬羊的人做事務實且踏實，懂得思考未來，也會付諸行動，雖然抗壓力有待加強，但不會輕言放棄，如果做了一段時間，事情仍沒有進展，就會反省並調整自己，尋找成長的機會，因此事業上經常出現「柳暗花明又一村」的機運。屬羊人一直秉持著「試就對了」的心態，不計得失，只求做好眼前的工作，能讓他們獲得許多工作機會。

▎生肖豬

屬豬的人不愛勾心鬥角，且不愛計較、願意多付出，每當做出成績，也不忘分享給身邊的人，因此人際關係和諧；同時他們認為只要努力、有實力，自然有水到渠成的一天，因此比起擔憂未來，更在乎是否做好眼前的工作，最後在無意間累積了同事、上司的好感，事業運也隨之上升。不過屬豬人單打獨鬥的能力偏弱，適合團隊合作，才能展現個人價值。