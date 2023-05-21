七國集團（G7）峰會19至21日在日本廣島舉行期間，由美日印澳組成的「四方安全對話」（QUAD）4國領導人20日在場邊會晤並發聲明稱，4國承諾維護印太地區的和平與穩定及「反對以武力尋求改變現狀的單方面行動」。媒體指稱，聲明未直接談及中國，但顯然劍指中國。

美國、日本、印度及澳洲為四方安全對話（QUAD）成員，美國總統拜登、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行會晤。據「半島電視台」報導，拜登和其他3位領導人沒有在談話中點名中國，但在聯合聲明中提到的「印太海域的和平與穩定」內容，顯然衝著中國。

在相關聲明中，四方強調支持在印太地區改善基礎設施，同時表示，他們希望協助此類投資，但不會對受援助的國家「施加無法維持的債務負擔」。媒體認為，這顯然是在挖苦中國。 .

聲明提到，「我們強烈反對試圖通過武力或脅迫，來改變現狀的破壞穩定或單方面行動...我們對有爭議地區的軍事行動、海岸警衛隊和海上民兵船隻的危險使用，以及破壞其他國家近海資源開採活動，表示嚴重關切。」有觀點認為，這裡很明顯劍指中國在有爭議的水域騷擾他國船隻。

另外，4國領導人還強調，迫切需要支持印太區建設海底電纜網絡，認為這是全球增長和繁榮的關鍵。4位領導人宣布將加強合作，，並擴大現有的非法捕魚高科技監測試點項目。他們也對緬甸的鎮壓行為「深表關切」，以及譴責北韓違反聯合國安理會多項決議，發射破壞穩定的彈道飛彈和追求核武器的行為。

岸田警告說，自去年盟國最近一次會議以來，安全環境變得更加困難。莫迪則表示，印度明年將接待美國、澳洲和日本，舉辦「四方會談」峰會。這次峰會原定24日在澳洲舉行，但由於拜登為處理美國聯邦債務問題而決定取消訪問澳洲行程，改在G7峰會期間場邊會晤。拜登為此向艾班尼斯道歉，並邀請他到白宮進行國是訪問。