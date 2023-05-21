胡釋安近日在爸爸胡瓜主持的衛視中文台《歡樂智多星》，「生存之站」進行答題挑戰，胡瓜時時關心提醒、暗示答案，就被兒子掉下陷阱池受傷。當胡釋安答題被問到「一般的羽毛球，毛是用什麼做的呢？」等他終於在3個選項中選定後，胡瓜才提醒他之前曾在另個節目時介紹過，「你跟著爸爸錄影都忘記這些事情，那我帶你幹什麼」，讓胡釋安不好意思的露出靦腆笑容。

胡瓜「教完」胡釋安後，還故意說答案其實是另一個，嚇得胡釋安趕緊手抱胸就怕會立刻掉下去，而就在胡瓜按下答案鍵後，胡釋安依舊安然的站在答題區，並沒有往下掉，他才發現原來自己被爸爸騙了，玩笑得逞的胡瓜則是摸摸鼻子笑了出來。

這次，胡釋安、胡祖薇、粿粿及范姜彥豐是節目改版後首次上節目，取了個超有趣的隊名「安安來開胡」。一開始四人排定的答題順序是胡祖薇、粿粿、范姜彥豐，胡釋安則是壓後，粿粿解釋說最聰明要在最後面，卻被胡瓜吐槽：「最自信應該站第一棒」。原本第一棒的胡祖薇，心裡本來就有點忐忑，一聽到胡瓜這麼說，馬上轉頭向胡釋安說：「安安我給你一個機會，英雄救美要不要？」胡釋安立刻大方答應換位，接著小心翼翼的站上答題區。

鮮少離開主持區的胡瓜還特意往前站了一步，除了確認胡釋安有沒有站好位置，避免落下時受傷，也關心的問上一句：「你會緊張喔？」胡釋安也馬上回說：「會啊，很緊張，我懼高」。而胡釋安在選定答案後，馬上緊張的閉上雙眼，很怕兒子掉下去會受傷的胡瓜，立刻提醒他記得腳要彎、舌頭不要咬到，關心之情溢於言表。本集將於5月22日(一)晚上7點播出。