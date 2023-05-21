温昇豪在《親愛壞蛋》與隋棠再度合作演夫妻。（TVBS、三立提供）

温昇豪在《親愛壞蛋》飾演失意作家，個性軟爛。（TVBS、三立提供）

温昇豪在《親愛壞蛋》與項婕如飾演父女。（TVBS、三立提供）

温昇豪、隋棠繼2010年的《犀利人妻》後，再度於三立、TVBS《親愛壞蛋》配對，飾演「寄生上流」的冒牌豪門夫妻；近年戲約不斷、挑戲嚴謹的温昇豪不諱言，當初吸引他接演這部戲的最大誘因，就是「跟隋棠再合作」，因兩人出道以來曾多次，「太久沒合作，想看看10幾年來彼此有什麼成長！我也一直都鼓勵她再復出拍戲」，他很開心兩人再重逢，且默契也都在。

温昇豪劇中飾演不得志還負債拖累家人的失意作家，他接受本報專訪時坦言，原本角色設定不是觀眾現在看到的模樣，「劇中每個人都已經端著演了，我本來比他們端得更高位，甚至把大家變成筆下的人物。最後我選擇這種軟爛到底、幼稚方式，設定年輕時得到文學獎只是僥倖，江郎才盡卻還自以為是的窮酸文人。不過後來導演也覺得這樣比較好玩」。

戲裡1家3口迫於現實搬進隋棠姊姊的豪宅社區，過起「寄生上流」的偽豪門生活，温昇豪回憶人生也有類似「寄生上流」的境遇，在他當兵前後擔任廣告模特兒，認識很多富二代，只是平凡老百姓出身的他，跟著出入豪宅，覺得人家房子真大真好、電視好大、還有傭人、一堆車，「我很年輕就意識到，人真的分三六九等！沒有平等這件事，光是投胎時，就已經決定了百分之50以上的人生，有人真的就是生下來後不需要努力。當時認識的都是這樣的朋友」。

温昇豪形容當時的自己宛如被丟到資本主義叢林裡的小白兔，至於如何才能不迷失？「他們有錢，我連錢都沒有。人家一進去夜店就是有專屬位置，我只能在裡面蹭酒喝，這就是現實。 只能提醒自己要好好努力，希望有一天能跟他們並駕齊驅，要那麼富有不可能，但至少不要差太多」。 當時的他覺得未來充滿不確定性，虛無飄渺沒有根，有時甚至不知道下一餐在哪裡，這樣的日子讓他覺得很不踏實，所以後來才去民視當記者跑黨政新聞，再去東森新聞S台擔任主持人，起碼有穩定薪水。

他坦言曾經覺得自卑，加上自己又沒喝過洋墨水，很多富二代朋友都是ABC、一口流利英文，「覺得矮人一截、不如人。即便後來開始在演藝圈走紅，偶爾參加酒會時講幾句英文還可以，但就是無法流利自在地表達。就算穿著一身名牌，但你就是進不了那個世界」。直到30出頭，工作上開始有了成就，他慢慢有了自信、不再有那種感覺。現在的他，認識很多有錢企業大老闆，也能跟他們平起平坐談未來、話家常，「那已經與財富多寡無關！」

雖然戲裡的他失意不得志還負債累累拖累妻女，導致必須寄人籬下，但現實中的他慶幸自己從沒負債，「我奉行從不跟人借錢！只有人家跟我借錢不還。以前朋友有難時，人家開口了，能幫就幫，覺得3萬、5萬不是多大的錢就借了，只是大多都打水漂，所以後來就都不借了」。

劇中女兒項婕如是校園霸凌與性侵案害者，戲外也有個可愛女兒的他，坦言當然還是會擔心女兒遇到霸凌，如果知道女兒被欺負，他會先去釐清、問清楚、讓大人來處理。對女兒教育他很平常心，「我們不是什麼富豪，只是可能比一般上班族收入好一點點而已， 她念的也是公立學校，我還會騎車接送小孩呢！」