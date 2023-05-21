花蓮暑期強檔盛事「原住民族聯合豐年節」將在7月21日至23日熱鬧登場，縣府把握機會推廣原民特色美食，將提供110個攤位供族人販售手工藝、美食、農特產及伴手禮等，呈現花蓮原住民文化多元樣貌。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮暑期強檔盛事「原住民族聯合豐年節」將在7月21日至23日熱鬧登場，今年特別邀請Heiva i Tahiti舞蹈職業組冠軍「Hei Tahiti舞團」從大溪地飄洋過海來台交流舞藝，勢必吸引龐大觀光人潮，縣府把握機會推廣原民特色美食，將提供110個攤位供族人販售手工藝、美食、農特產及伴手禮等，呈現花蓮原住民文化多元樣貌並活絡原鄉經濟。

縣府原住民行政處推廣行銷各地原民特色美食不遺餘力，每年結合「原住民族聯合豐年節」活動，邀請設籍花蓮縣、年滿20歲以上具原民身分的手工藝、美食、農特產及伴手禮業者參與設攤，展現部落產業多元特色。

原民處表示，今年原住民族聯合豐年節預計在7月21至23日辦理，現場將開放110個展售攤位，報名時間從5月22日至6月2日下午5時止，招商簡章及報名表可上「花蓮縣政府原住民行政處／本處公告」網頁下載，報名方式為親送或郵寄（以郵戳為憑）至原民處部落經濟科招商聯絡窗口（地址：花蓮市民權路123號），中籤名單6月17日公布。

此外，原民處還透露今年原住民族聯合豐年節的主題為「南島的故鄉」，部落經濟科長鄧凱倫說，花蓮不僅是南島語系的發源地，更是透過原住民族文化藝術的連結、論述與建構，深化在地原住民族精神的指標。

他接著說，縣長徐榛蔚重視在地部落，宣揚最初的南島文化，今年聯合豐年節除以「南島的故鄉」為主軸，更特別邀請榮獲2022 Heiva i Tahiti舞蹈的職業組冠軍Hei Tahiti舞團進行舞藝交流，盼藉此次的合作分享，帶給民眾一場國際級的樂舞饗宴，展現推動「花蓮走向國際，世界走進花蓮」的決心。