國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨發表參選演說，痛批民進黨執政貪腐黑金，更直接點名民進黨總統參選人賴清德說這場選舉是民主與專制「說錯了」。國民黨立委謝衣鳳表示，「這只是侯友宜的起手式」，2024這場大選將聚焦國家內政與兩岸和平，並反問台獨工作者要如何守護台海和平發展。

針對賴清德稱2024大選是「民主與專制」的選擇，謝衣鳳痛批，將近五成的民意，希望能夠政黨輪，因目前執政黨對於經濟、民生、貪腐、黑金的問題沒辦法處理，而賴清德所說的專制與民主的選擇，只是民進黨長期以來抗中保台的伎倆包裝。

謝衣鳳直言，台灣絕對是保有民主價值，這也是為何侯友宜會標榜政黨輪替，這場選舉絕對不是民主與專制的選擇，而是如何把國家內政拉回中心點，如何繼續台海和平穩定發展，這才是民眾所最關注的，「昨天只是侯友宜的起手式」，未來對於經濟民生等相關議題，他一定會提出更具體的做法。

此外，賴清德指控侯友宜接受九二共識與一中原則，謝衣鳯強調，對手一定會在同伴中製造矛盾與衝突，呼籲為了中華民國與台灣好，呼籲賴清德不要成為這樣的對手。侯友宜所說的反台獨，反一國兩制，與國民黨長期主張的要表述中華民國，尊重中華民國憲法的立場是沒有相違背的。

謝衣鳯反問，請問賴清德，怎樣的一個台獨工作者，如何守護台海和平發展，請賴清德回答她。