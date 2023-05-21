台南市警察局宣布，即日起將把「開車騎車邊滑手機」也增列全國同步「路口不停讓行人大執法」取締項目。（台南市警察局提供／洪榮志台南傳真）

台南警方配合全國同步「路口不停讓行人大執法」專案勤務，從5月1日起針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「道路障礙」等違規行為加強執法後，21日又宣布，即日起將把「開車騎車邊滑手機」也增列大執法的取締項目中。

警方表示，經分析，台南市交通事故肇因原因，多數是「未注意車前狀況」；但其中有少數潛在因子，分別是：速度過快、使用耳機、手機、疲勞駕駛、服用藥物注意力不集中等。為維護道路交通安全，市警局即日起將「開車騎車邊滑手機」增列為5月份全國同步擴大取締路口不停讓行人大執法項目。

警方還說，手機雖已成為生活中不可或缺的必需品，但「開車騎車邊滑手機」這種錯誤的駕駛行為，最容易因分心導致發生交通事故，呼籲駕駛人開車、騎車時，不要以手持方式使用行動電話等裝置，行人過馬路也應該注意來車，不要當低頭族，更別因為一時的方便，造成自身及他人的傷害。

警方強調，依《道路交通管理處罰條例》第31條之1第1項及第2項規定：「汽車及機車駕駛行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，分別處新臺幣3000元及1000元罰鍰。」

另外，針對慢車駕駛該處罰條例第73條也訂有相關處罰規定：「行進間以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣300元以上600元以下罰鍰。」

市警局長廖宗山認為，近期交通事故的肇事原因中，以「手持方式使用手機」為警方可防制的標的，因此透過此次全國同步大執法併同加強取締，籲請民眾為了安全及荷包著想，千萬別在道路行駛中，以手持方式使用行動電話；如有滑手機的必要時，應將車輛依規定妥適停放，避免造成無法彌補的傷害。