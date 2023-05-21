有考生今天參加會考跑錯考場，楊梅警方協助讓考生順利應考。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市楊梅區一名林姓國中生，20日早上7時許抵達楊梅治平高中準備參加會考之際，才發現自己跑錯考場，著急向警方求助，員警得知後立即載送她至正確考場，讓林姓考生得以順利應考。

楊梅分局草湳派出所警員陳建宏、黃臆錤於20日早上7時許巡邏時，一名15歲林姓國中生向警方求助，表示她參加國中會考，抵達楊梅治平高中考場後才發現她正確考場是在楊梅永平工商，但家長已離開，且身上只有些許零錢，警方得知後，立即驅車將學生載至正確考場地點，讓學生順利應考，而林生也向警方表示萬分感謝。