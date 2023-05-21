國民黨總統候選人、新北市長侯友宜昨（20）日批評，民進黨候選人兼黨主席賴清德「撕裂台灣」，賴則回擊，自由民主從不是國民黨的DNA。媒體人黃揚明認為，賴清德的回應又再次分化了台灣人，他呼籲賴應對此道歉。

侯友宜昨在國民黨2024誓師大會指出，賴清德先前提出的「2024大選是民主與專制的抉擇」並不正確，因為中華民國的自由民主已深化多年，「自由民主是我們的DNA」，他並要賴別撕裂台灣。對此，賴清德回嗆，自由民主從不是國民黨的DNA，因為國民黨在辦理候選人徵召時充滿黑箱，且台灣現在的自由民主是台灣人千辛萬苦爭取來的，並非國民黨給予。

黃揚明今在臉書發文分析，從兩人的原話可看出，賴清德似乎搞錯了侯友宜的重點，把侯說的「我們」一詞，當成在指國民黨，「但侯友宜的意思應該是『台灣人』，才會有後面那句『不要分化台灣人的心』。」

黃揚明指出，賴清德的回應除再次把自己的格局降低、分化台灣人之外，也掉入侯友宜原話後段的分化、撕裂處境中；黃提到賴或許真的對威權時代的國民黨恨之入骨，但就像上次引爆爭議最後道歉的「精神分裂」說一樣，這次同樣該道歉。