台灣綜合大學系統「正興城灣盃」四校聯誼交流競賽於高雄西子灣畔展開。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

因疫情影響暫停4年的台灣綜合大學系統「正興城灣盃」4校聯誼交流競賽強勢回歸！今年第16屆由國立中山大學主辦，集合了中山大學、成功大學、中正大學及中興大學四校教職員工生代表約1200人，於5月20、21兩日於高雄西子灣畔展開一系列競賽。期間適逢中山大學舉辦「2023泳渡西灣」活動，台綜大師生也把握難得機會，首度挑戰泳渡西灣。

今年「正興城灣盃」4校聯誼交流競賽在中山大學新海域中心開幕，身為東道主，中山大學校長鄭英耀指出，2021年11月才啟用的中山大學新海域中心有許多帆船、海上休閒活動設備及舉辦各種海洋運動體驗，歡迎台綜大4校師生在競賽之餘，也能在中山校園內互動交流，欣賞依山傍海的景致，並彰顯正興城灣盃4校聯誼的精神。

此屆正興城灣盃共有19項競賽，分為學生競賽、教職員競賽、表演賽、以及師生友誼賽。學生競賽項目包括男女排球、男女籃球、桌球、羽球、網球、棒球、足球、游泳、射箭、越野路跑接力、熱舞及圍棋。教職員競賽項目則有網球、羽球及桌球。表演賽為學生辯論。師生友誼賽為桌上游泳競賽。

「正興城灣盃」起源於2006年由中山大學和成功大學舉辦的「城灣盃」校際競賽，因成大所在的台南府「城」與中山所在的西子「灣」而命名；2009年加入中興大學，更名為「興城灣盃」；2011年再加入中正大學，正式更名為「正興城灣盃」。為台綜大系統年度的校際體育運動競賽，由四校每年輪流舉辦，師生也藉此交流聯誼並增進情感。

正逢中山大學「2023泳渡西灣」活動，參加對象除中山大學的教職員工生外，也有校友及因參與正興城灣盃遠道而來的台綜大聯盟學校夥伴，共計約200人下水挑戰。中山大學副校長兼醫學院院長余明隆、國際長周明奇也報名體驗組，率先親自下海體驗泳渡西灣。中山大學學務處表示，為確保所有泳渡西灣參與者的安全，一共出動20名救生員、10餘艘動力救生艇、水上摩托車及橡皮艇等；並安排水道線與平台，且於水線上每隔25公尺安置浮球指引，讓所有的泳士在過程中，都能無後顧之憂地悠游在西子灣海域。