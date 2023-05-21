馬修連恩透過音樂與影像記錄對台灣的情感。（獨一無二娛樂文化提供）

馬修連恩透過音樂與影像記錄對台灣的情感。（獨一無二娛樂文化提供）

國際環保音樂家馬修連恩年初於台東舉辦來台25周年紀念音樂會，並且走訪台灣各地的音樂好友們，藉由彼此對談介紹台灣文化與音樂，也分享台灣為各自音樂創作靈感帶來的啟發，並透過影像將其紀錄，將在TaiwanPlus平台播出。馬修表示：「我是來自加拿大育空地區的音樂人，我的音樂主要是要鼓勵人們，親近這片土地，並感謝大自然和文化。在我50多年的人生中，臺灣的經驗就影響了我近半的人生。」

馬修連恩藉由環島旅行，他看到台灣崎嶇不平的沿岸，由花崗岩構成的太魯閣峽谷，大理石岩壁連綿在高山與窄谷之間，不僅驚艷這座島的美，更驚嘆於地理環境的多樣性，以及挖掘不完的傳統和原住民文化與音樂，在宜蘭他看了臺灣歌仔戲，聽了月琴和鐃鈸的演奏，在客家庄驚艷傳統八音的美妙，都像是鼓舞人心的聲音聚寶盆。

馬修表示：「所以你可以想像當你在旅行時，景象和聲音會變化的多快。當我透過聲音認識一個地方，我比較傾向從大自然開始。」他說加拿大西北方育空地區的廣闊荒野，跨越北極圈，這一大段的距離中，景象和聲音並沒有多大變化。台灣的文化和自然多樣性的密度，可以讓人在一天之內，體驗嘆為觀止的亞熱帶美景。臺灣是一個優雅且優秀的地方，有著豐富的歷史和文化，以及多樣的生態環境，「在這些我留下足跡的地方，希望我的老朋友們，能像我記得他們一樣的記得我」。

來自拿大哥倫比亞省的知名製作人Todd Hoagg，今年初也受邀來台參與馬修的音樂會，Todd表示：「完全被這裡的文化和食物折服，這裡的人很友善。」5年前開始與馬修合作，就常聽到他分享台灣經驗，當去年接獲馬修邀約，他立即表示：「當然，我想台灣。」加拿大吉他手Elijah Bekk不諱言第一次來到台灣讓他有點不知所措，來自一個只有400人的小鎮的他，光是台北捷運的人潮都讓他吃驚，然而他也發現這裡的城市都很乾淨，更被台灣東部的群山震撼，尤其能與從未見過的台灣音樂家合作，更是特別的美好經驗。