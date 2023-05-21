112年度國中教育會考於今(21)日結束，上午第一科考試為自然科，解題老師認為，今年出題特色可說是「三多一沒有」，即文字多、圖表多、生活情境多，沒有計算題，試題整體而言難易適中，具有鑑別度，學生無論使用哪一版本教 材，皆足以作答。

台北市立萬華高中老師王美玲分析，本屆國中會考自然科為108新課綱第2屆，因應108新課綱以核心素養為主軸、探究與實作為方向，考題兼具學習內容的學科知識，以及學習表現的展現。

王美玲表示，今年自然科考題題數降低為50題，除了生物科、理化科、地球科學外，另外加入跨科主題的學習內容。題型分布與往年相仿，亦即生物、地科和跨科約占5成，理化約占5成的考題。

王美玲提到，自然科考試命題以108課綱「自然科學」領域國中階段之學習重點為依據，評量學生接受3年國中教育之後，是否具備應有的自然科學學科能力，因此試題設計以基礎、核心及重要的概念為測驗重點，今年主要出題特色可說是「三多一沒有」，即文字多、圖表多、生活情境多，沒有計算題，考題難易適中、具有鑑別，學生無論使用哪一版本教材，皆足以作答。

而在特色試題上，王美玲說，像是第3題「從自製運動飲料配方中，判斷添加物的物質分類」、第29題「從台中住家經清 境農場及武嶺，下山再回到台中，判斷氣壓與氣溫的變化」，以及題組第43到44 題「透過燕麥奶和牛奶等其他奶類製品，評量消費者如何選擇符合自己營養所需及環保訴求的製品」，還有題組第45到46題「透過『風力發電Cp值』圖表資料，進行推論」，都是充分與生活情境結合的題型表現。